Ара Айвазян - новый глава МИД Армении

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ара Айвазяна министром иностранных дел страны. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Армения.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Ару Айвазяна министром иностранных дел", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

Ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении Айвазяна от должности заместителя главы МИД.

Ара Айвазян занимал дожность чрезвычайного и полномочного посла Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме. 16 октября решением Никола Пашиняна он был отозван с должности посла и назначен заместителем министра иностранных дел Армении.

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