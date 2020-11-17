Ара Айвазян - новый глава МИД Армении
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ара Айвазяна министром иностранных дел страны. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Армения.
"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Ару Айвазяна министром иностранных дел", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.
Ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ об освобождении Айвазяна от должности заместителя главы МИД.
Ара Айвазян занимал дожность чрезвычайного и полномочного посла Армении в Мексике, Коста-Рике, Кубе, Гондурасе, Гватемале и Панаме. 16 октября решением Никола Пашиняна он был отозван с должности посла и назначен заместителем министра иностранных дел Армении.