Пашинян против создания правительства национального согласия

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против формирования в республике правительства национального согласия на фоне массовых протестов в стране.

«Важно формирование национального согласия. Не всегда формирования правительства под таким заголовком формируют национальное согласие», — сказал премьер, сообщает Интерфакс.

По словам Пашиняна, после завершения конфликта в Карабахе в стране важно обеспечить стабильность и безопасность.

Структурные изменения правительства не обсуждаются, заявил премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента Армении.

Правительство национального согласия — форма организации кабинета министров, при которой ключевые посты в нем получают как представители правящей партии, так и оппозиционных сил.