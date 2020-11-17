Пашинян устраняет политических конкурентов

Члену АРФ "Дашнакцутюн" Ишхану Сагателяну и лидеру партии "Отечество" Артуру Ванецяну предъявлено обвинение по части 1 статьи 225 (организация массовых беспорядков) Уголовного кодекса Армении. Об этом они сообщили журналистам после выхода из здания Специальной следственной службы.

Ванецян и Сагателян в беседе с журналистами отметили, что обвинение безосновательное. «Все это целиком и полностью политическое преследование», - отметили они, передают армянские СМИ.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено члену "Дашнакцутюн" Гегаму Манукяну и председателю совета партии "Отечество" Арсену Бабаяну.

