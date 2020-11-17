Глава Боснии и Герцеговины позвонил Ильхаму Алиеву

Как сообщает АзерТАдж, Шефик Джаферович приветствовал подписание заявления, связанного с восстановлением мира в Нагорно- Карабах ском регионе Азербайджана. Он отметил, что подписание данного заявления, основанного на нормах и принципах нравственности, справедливости и международного права, принесет стабильность всему региону и откроет новые перспективы.

Шефик Джаферович также довел до внимания главы нашего государства позицию Боснии и Герцеговины, поддерживающую территориальную целостность Азербайджана, и принятие в связи с этим Парламентской ассамблеей его страны соответствующей резолюции.

В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев проинформировал Шефика Джаферовича обо всех деталях подписанного заявления и его выполнении, а также нынешней ситуации в регионе. Президент Ильхам Алиев высоко оценил принципиальную позицию председателя Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича, а также Боснии и Герцеговины в вопросе поддержки территориальной целостности Азербайджана.

Во время телефонного разговора был отмечен высокий уровень дружественных отношений между двумя странами, подчеркнуто, что имеются большие возможности для расширения экономических связей.