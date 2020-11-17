Александр Искандарян: Это катастрофа Армении

Армения сейчас нуждается в консолидации, следует объединиться и начать действовать во имя дальнейшего существования страны, заявил армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.

«Страну нужно собирать. Практически все политические силы разделяют страну, они работают на разделение, нужно нечто другое. Если мы хотим, чтобы эта страна продолжала существовать, мы должны пытаться вместе её строить. Нам нужно сплотиться и начинать что-то делать», - цитирует политолога Новости-Армения.

По словам Искандаряна, Армении грозит продолжительный экономический кризис, первые признаки которого уже заметны: "Непонимание того, на пороге чего стоит страна, может привести к очень серьезной социальной и политической катастрофе, ситуация будет ухудшаться".

По его словам, "ситуация чрезвычайно острая, надо разработать консенсус любых сил..."

Армянский эксперт отмечает, что в стране впервые у власти находится политическая сила, у которой карабахский конфликт не был во главе её политической повестки. "Повестка карабахского конфликта стала появляться тогда, как "Мой шаг" пришёл к власти. Им пришлось столкнуться с этим. Нужен какой-то "круглый стол" - искусственный или естественный, между хорошими, между плохими. Если этого не произойдет, если мы будем продолжать работать на разветвление, наступит крах уже не Карабаха, а Армении", - считает Искандарян.

По его словам, кирпичом парламентской структуры правления являются развитые политические партии: "В Армении нет политических партий, вообще нет никаких - ни плохих, ни хороших, ни оппозиционных, ни правящих. "Мой шаг" не является политической партией, а оппозиционные группы, которые себя так называют, не являются политическими партиями. Нет вообще структуры, на которой может стоять управление".

Армянский политолог подчеркнул, что ситуация в Армении чрезвычайно тяжелая.

В Ереване в последние дни проходят масштабные акции протеста, организуемые 17-ю оппозиционными партиями с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Политики и рядовые граждане недовольны подписанием Пашиняном с лидерами России и Азербайджана заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.