Сторонники и противники Пашиняна вышли на протесты

18:59

Несколько сотен гражданских и лиц в военной форме устроили у здания правительства в Ереване акцию в поддержку премьер-министра Никола Пашиняна. Один из них сказал, что вся вина за проигранную войну лежит на плечах прежних властей: "1992 года вместо того, чтобы покупать свои замки, пусть покупали бы оружие, чтобы наш солдат не стоял незащищенным перед беспилотниками", пишет Sputnik Армения.

Другой требовал, чтобы разгромившие здание правительства предстали перед судом. Один из протестующих сказал в беседе с журналистами, что если Пашиняна считают предателем, значит и всех военных должны считать таковыми. В рядах протестующих были и те, кто обвинил командующих. "Никол - премьер-министр! Он не должен уйти, все, кто требуют его отставки, являются сторонниками бывших властей. Мы не допустим, чтобы он ушел. Его выбрал народ", - скандируют участники митинга, передает ТАСС. Одновременно с митингом сторонников армянского премьера в Ереване на площади Свободы проходит и митинг оппозиции с требованием отставки нынешнего кабинета министров Армении во главе с премьером Николом Пашиняном, формирование правительства национального согласия и проведение внеочередных выборов. Протестующие обвиняют премьера в потере территорий, и что он не может дальше находиться у власти.