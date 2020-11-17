Будет отобрано 75 студентов по трем направлениям. 25 кандидатов получат возможность обучаться в DevOps Engineering, 25 кандидатов в Machine Learning и 25 кандидатов будут отобраны на интенсивные курсы QA Automation для начинающих.

IBA Tech Academy, учрежденная Международным банком Азербайджана, объявила о начале очередного приема кандидатов. В связи с потребностью в профессионалах профильных отраслей в нашей стране новая программа будет обучать специалистов по направлениям DevOps Engineering, Machine Learning и QA Automation.

Кандидаты, набравшие при поступлении самые высокие баллы по каждому направлению, получат стипендию, которая даст возможность бесплатно обучаться в Академии - 10 кандидатов (всего 30) от МБА, 10 кандидатов (всего 30) - от bp и ее партнеров (SOCAR, TPAO, PETRONAS, MOL, LUKOIL, NICO, Equinor, INPEX, ExxonMobil, SGC, ITOCHU, ONGC, TOTAL и Eni).

Желающие поступить в Академию могут отправить онлайн-заявку на официальной странице в Facebook или же заполнить заявку на сайте Академии https://ibatech.az до 6 декабря.

После подачи онлайн-заявок отбор кандидатов будет проходить в 4 этапа: мотивационное письмо, технический тест, логический тест и индивидуальное собеседование. Обучение начнется 15 декабря и продлится 3 месяца.

IBA Tech Academy функционирует в современном бизнес-центре, расположенном по адресу: Баку, улица Нефтчи Гурбана, 29. Для более комфортных условий студентов предусмотрены транспортные средства.

Методологическую поддержку деятельности Академии оказывает Израильско-Украинский образовательный центр DAN.IT. Обучение проводят специалисты с международным опытом по известной израильской методике TELEM. Образование, полученное в IBA Tech Academy, дает студентам не только профессиональные знания, но и помогает им в совершенствовании, развитии личности, а также умении презентовать себя и свои проекты. Плюс ко всему поддерживается трудоустройство выпускников, хорошо проявивших себя во время обучения. На сегодняшний день более 70% выпускников IBA Tech Academy работают в различных ведущих компаниях. Цель МБА при создании такой Академии – поддержка подготовки профессиональных IТ-специалистов с учетом всех потребностей рынка труда нашей страны.

Информацию о возможностях удаленного обслуживания МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.