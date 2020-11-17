Населенным пунктам Карабаха вернут исторические названия

В Азербайджане готовится список исторических топонимов Карабаха. Ведется работа по их определению и правильному написанию.

Доктор исторических наук Гасым Гаджиев в интервью Baku TV сказал, что армяне не только уничтожали азербайджанские памятники истории и культуры, но и меняли названия населенных пунктов.

Депутат Милли Меджлиса, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габибейли отметил, что институты языкознания, истории и географии НАНА ведут работы в этом направлении. Предложено вернуть указанным населенным пунктам их исторические топонимы.