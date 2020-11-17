Хикмет Гаджиев: еще много преступлений Армении будет выявлено

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter видео разрушенных укрепительных линий армян на территории освобожденного от оккупации Физулинского района, а также видео села Гараханбейли.

"В регионе не осталось целых строений. Вандализм не знает границ. Будет выявлено еще много преступлений Армении. Международные медиа освещают все военные преступления Армении", - написал помощник президента Азербайджана.