«Пашинян раскалывает страну, разделяет армян на группы»

Председатель партии «Национальная повестка» Ара Акопян говорит, что «премьер-министр продолжает раскалывать нашу страну, разделяя армян на группы. Мы не допустим этого. Должен быть сделан первый шаг – премьер-министр должен уйти в отставку... Мы должны суметь улучшить наши отношения с внешним миром... Мы должны вместе с вами сформировать правительство национального согласия, после чего должны состояться внеочередные выборы...».

В свою очередь общественно-политический деятель Мигран Акопян сказал журналистам, что в данный момент у Никола Пашиняна нет соратников, если и есть, то они такие же предатели и мерзавцы. Он отметил, что Никол Пашинян не должен занимать должность премьер-министра: «Нет ни одной политической силы в Армении, даже президент РА понял, что Никол Пашинян не может оставаться на посту премьер-министра РА». По его словам, нужен другой переговорщик, которому удастся скорректировать многое.