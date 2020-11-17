«Армения проиграла Карабах из-за коррупции»

«В своей надежде на советское вооружение Армения совсем не заметила, как медленно, но верно усиливался Азербайджан. Ее Вооруженные силы пришли в упадок еще несколько лет назад, однако кризиса никто не хотел замечать. Новое правительство, возглавляемое Николом Пашиняном, тратило деньги бездарно, предпочитая усилению армии самопиар». К такому мнению пришло российское издание discover24.ru, комментируя результаты боевых действий в Карабах е.

«Аналитики пишут, что приобретение истребителей Су-30СМ не усилило Вооруженные силы Армении... Между тем российские истребители обошлись Армении в 120 миллионов долларов. И немалая часть этих денег, по мнению экспертов, крутилась во множестве коррупционных схем, приносящих прибыль власть предержащим.

Аналитики подсчитали, что за эти деньги можно было бы приобрести 30-40 беспилотников Wing Loong 2 по миллиону долларов за штуку. Эти ударные БПЛА ничем не уступают турецким «Байрактарам», но гораздо привлекательнее смотрятся по цене. На остальные 80-90 млн Армения могла бы закупить разведывательные БПЛА и барражирующие боеприпасы. Тогда ее шансы в войне не были бы столь призрачными, какими оказались на самом деле».