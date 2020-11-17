Минздрав Армении: подтверждена гибель 2 425 солдат

На сегодняшний день подтверждена гибель 2 425 армянских солдат на войне в Нагорном Карабахе. Об этом сказал журналистам министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, сообщают армянские СМИ.

"Я говорю фактически о телах погибших военнослужащих, которые прошли судебно-медицинскую экспертизу", - сказал министр. По его словам, еще не опознаны 250 тел.

При этом министр опроверг информацию о том, что у армянской стороны 4 750 погибших и без вести пропавших.