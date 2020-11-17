Али Асадов и Михаил Мишустин обсудили транспортное сотрудничество

Между премьер-министрами Азербайджана и России - Али Асадовым и Михаилом Мишустиным сегодня состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

"Состоялся также обмен мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учетом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе", - цитирует ТАСС сообщение российского кабмина.

Главы правительств в ходе беседы рассмотрели актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, обратив особое внимание на реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях.