Пашинян пообещал не предавать свой народ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к своим сторонникам, собравшимся на площади Республики в Ереване.

"Дорогие, я должен сказать вам две вещи. Во-первых, я обещаю вам, что не предам свой народ. Во-вторых, прошу разойтись, потому что в этом митинге необходимости нет. Когда будет такая необходимость, я всех вас позову на площадь", - сказал он, передает Sputnik Армения.

Далее Пашинян вошел в здание правительства под призывы сторонников "Никол, Никол!" Кто-то выкрикивает: "Нет такого премьера на всей планете", "Пашинян - наш бог".