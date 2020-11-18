Оппозиция Армении скоро объявит своего кандидата в премьеры

Оппозиция Армении скоро объявит своего кандидата на пост главы временного правительства, который предполагается сформировать в случае отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил экс-глава Службы нацбезопасности Армении, лидер оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян.

"Решение мы примем на этапе, когда в этом будет необходимость. Могу сказать, что этот человек будет, по возможности, приемлемым для всех", - цитирует его Sputnik Армения.

Лидер оппозиционной партии заявил, что считает некорректным самостоятельно называть фамилии. "Этот день недалек, в ближайшее время будет сделано заявление. Может быть выдвинуто несколько кандидатур, среди которых будет сделан выбор", - отметил Ванецян.

По его словам, в данном случае речь идет о формировании временного правительства, после чего предполагается провести внеочередные парламентские выборы.