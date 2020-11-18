Ульвия Худиева, собкор 18 ноября 2020, 22:56

Одной из славных страниц хроники освобождения Карабаха, которая, несомненно, будет поминутно составлена в будущем, станет и история боевого пути и подвига ставшего шехидом полковник-лейтенанта Рашада Гулиева. 15 из 37 лет своей недолгой, но яркой жизни он провел на передовой, лицом к лицу с врагом. Его заветной мечтой было отвоевать Карабах. Героически сражаясь с первых дней Отечественной войны, Рашад Гулиев погиб в боях за Джебраил. Перед той, последней битвой, полковник-лейтенант обратился к своим солдатам и отдал приказ: «Слушайте меня, мои солдаты! За 15 лет моей службы не пролилась кровь ни одного моего солдата. Будьте дисциплинированны, точно выполняйте приказы. Мы должны сражаться и победить, чтобы спустя годы нами гордились наши дети, братья и сестры. Живите так, чтобы будущие поколения хотели быть похожими на вас!».

А накануне он отправил весточку своим матери и жене, в которой написал: «Не каждый мужчина удостаивается чести стать шехидом. Если я стану шехидом, будьте стойкими». Корреспонденты haqqin.az побывали в доме погибшего полковник-лейтенанта Рашада Гулиева в поселке Зых Сураханского района и встретились с его родственниками. «Я дала слово отцу Рашада…» Мальчишке было всего шесть лет, когда умер его отец. Мама Рашада Гулиева Метанет ханум рассказала, что за несколько дней до смерти ее муж, высказывая свою последнюю волю, взял с нее слово, что сын станет стал военным. «За три дня до своей смерти, он открыл мне сокровенное – каким хотел видеть будущее наших детей. Рашад должен стать настоящим мужчиной и обязательно получить военное образование, надеялся он. Я исполнила его последнее желание и отправила Рашада в военную школу. Он и сам хотел стать военным», - делится мать шехида. Рашад поступил в Военный лицей им. Дж.Нахчыванского, и сразу был зачислен на второй курс, потому что набрал высокие баллы на экзаменах. После завершения лицея его приняли в Высшую военную школу. Во врученной ему Почетной грамоте за успехи в учебе говорится, что у Рашада Гулиева самые высокие баллы, чем он обновил прежний рекорд школы. Окончив Высшую военную школу, он прошел еще дополнительные курсы и шесть лет служил в прифронтовой зоне. Участвовал в апрельской войне и в операции по освобождению Лелетепе. «Этим летом, 3 августа, он должен был завершить свою военную службу и выйти на пенсию. Его друзья даже пришли по этому случаю с тортом. Я радовалась, что наконец сын будет рядом, можно будет его видеть, когда захочу. Долгие годы мы встречались не чаще, чем раз в несколько месяцев. Представьте себе, он даже на свадьбу сестры не смог приехать. Но она не обиделась, мы все понимали – такая у него служба. На день рождения племянника он прислал поздравление с Муровдага. Не получалось у него участвовать в наших семейных праздниках. А его отставки мы так и не дождались... Рашад твердо заявил, что не может сейчас уйти из армии – начинается война, которую он очень ждал», - не скрывая слез, произносит Метанет ханум.

«…Первым и последним словом всегда было «Карабах» «Отговорить его идти на войну никто и не пытался. Он жил Карабахом. О чем бы ни говорил, всегда начинал с Карабаха и им же завершал свою речь. Очень был преданным и принципиальным. С теми, кто не служил в армии, даже не здоровался. Рашад был рожден воином и погиб как воин», - подтверждает слова матери сестра шехида Нармин. У Рашада Гулиева остались две дочери, Дэрья и Инджи. За несколько дней до начала военных действий он приезжал и первым делом купил своим девочкам школьные принадлежности. Они должны были идти в первый класс. А потом он снова вернулся на фронт. Метанет ханум с грустью говорит, что Рашаду, как и его отцу, не суждено было проводить своих детей в школу. Но Рашад успел дать наказ дочерям, чтобы учились старательно и хорошо. Его называли Волком В гостиной квартиры Гулиевых на столике разложены почетные грамоты, ордена и медали, которыми награждали полковник-лейтенанта Гулиева. Там же его фотографии из зоны боевых действий. Боевые товарищи дали Рашаду прозвище Джанавар (Волк). На счету боевого командира множество разведывательных операций. Как рассказали однополчане, иногда он в одиночку пробирался в какое-нибудь оккупированное врагом село и писал на стенах свое имя. Такие фото он разослал многим. За бесстрашие он и получил прозвище Джанавар. Метанет ханум призналась, что только сейчас, из рассказов боевых товарищей сына, узнала, что он часто, рискуя жизнью, ходил в разведку. Участвовал и в других сложных и опасных операциях, требующих мужества и профессиональных военных навыков. Сын знал, что у матери больное сердце, и, оберегая ее, никогда не говорил об опасностях, пятнадцать лет подстерегавших его на каждом шагу.

«Все 40 траурных дней его солдаты, боевые товарищи, представители Минобороны не оставляли нас в нашем горе. На днях приезжали двое ребят Бейлагана. Хотели почтить память Рашада и выразить нам соболезнование. Оказывается, десять лет назад сын был их командиром. Столько добрых слов о нем сказали. Одному солдату, узнав, что тот из бедной семьи, он устроил праздник в день его рождения, а потом передал деньги его отцу. А еще от них узнала, что Рашад все свои премии тратил на солдат – покупал всё, в чем они нуждались…», - рассказывает Метанет Гулиева. «Вернусь либо героем, либо шехидом» В последний раз мать разговаривала со своим сыном пятого октября. «Просила его, чтобы сообщал, как там, на фронте, уговаривала беречь себя. Потом он поговорил с женой и сестрой. Говорил, чтобы все мы набрались терпения - скоро будут хорошие новости. А друзьям сказал, что вернется либо героем, либо шехидом. И поручил им привести в порядок наш двор», - вспоминает безутешная мать. Соседи выполнили поручение Рашада - убрали мусорные баки перед домом и привели в порядок двор. А в память о Рашаде провели воду и соорудили родник. Теперь жители поселка собирают подписи, чтобы назвать улицу в честь Рашада Гулиева. А еще в последнем разговоре с друзьями Рашад просил возложить цветы на могилу генерала Полада Гашимова. Работая какое-то время в Минобороны, Рашад подружился с ним, очень уважал и любил. Генерал Полад Гашимов приглашал его работать к себе.