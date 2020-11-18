Врач на передовой: «Солдаты хотели быстрее поправиться и вернуться на фронт»

В дни боевых действий в Карабах е многие азербайджанские врачи, работающие в больницах Турции, вызвались помочь раненым на фронте. Одним из них стал Амиль Гусейнов - сотрудник больницы медицинского факультета Университета Акдениз в Турции, пишет Anadolu.

Гусейнов в течение 40 дней прослужил в полевом госпитале в городе Барда, оказал медицинскую помощь около 300 раненым - военным и мирным жителям.

Гусейнов рассказал корреспонденту «Анадолу», что, услышав новости о войне, вылетел в Баку первым же рейсом, а уже позже получил все необходимые разрешения и оформил документы.

«Солдаты хотели быстрее поправиться и вернуться на фронт. Удержать их было очень трудно», - вспоминает Гусейнов.

«Вместе с сотрудниками госпиталя мы оказали помощь 300 раненым военным и гражданским лицам. Пока моя миссия здесь окончена. Вернусь в Турцию и продолжу там работать. Если понадобится, опять приеду», - подчеркнул Гусейнов.