Французский депутат призвал коллег быть осторожными в заявлениях по Карабаху

Призыв к признанию независимости Нагорного Карабаха противоречит международным и двусторонним обязательствам Франции и потому не может быть принят теми, кто уважает международное право. Франция взяла на себя обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН, и так как любая новая дипломатическая позиция приведет к признанию многих сепаратистских территорий, таких как Приднестровье (Молдова) или Южная Осетия (Грузия), это заставляет нашу страну вернуться к международным обязательствам. АзерТАдж сообщает, что это мнение было выражено в письме французского депутата Жерома Ламбера в знак протеста против взгляда на Нагорный Карабах своих коллег по Социалистической партии.

В письме отмечается, что принципы международного права, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН, должны оставаться компасом в отношении Нагорного Карабаха. Более того, это неизменная позиция французской дипломатии на протяжении десятилетий.