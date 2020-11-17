Французский депутат призвал коллег быть осторожными в заявлениях по Карабаху
Призыв к признанию независимости Нагорного Карабаха противоречит международным и двусторонним обязательствам Франции и потому не может быть принят теми, кто уважает международное право. Франция взяла на себя обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН, и так как любая новая дипломатическая позиция приведет к признанию многих сепаратистских территорий, таких как Приднестровье (Молдова) или Южная Осетия (Грузия), это заставляет нашу страну вернуться к международным обязательствам. АзерТАдж сообщает, что это мнение было выражено в письме французского депутата Жерома Ламбера в знак протеста против взгляда на Нагорный Карабах своих коллег по Социалистической партии.
В письме отмечается, что принципы международного права, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН, должны оставаться компасом в отношении Нагорного Карабаха. Более того, это неизменная позиция французской дипломатии на протяжении десятилетий.
Протестуя против текста о ситуации в Нагорном Карабахе в Национальном бюро Социалистической партии Франции, Жером Ламбер призвал французских политиков не подчиняться диктату группы армян-экстремистов, проявлять осторожность при принятии любых решений и думать об их последствиях.
Ламбер также отметил, что взгляды его коллег на Нагорный Карабах полностью противоречат международным и двусторонним обязательствам Франции, а также нарушают ряд принципов международного права, в частности принцип нерушимости границ.
Французский депутат напомнил, что ООН признала суверенитет Азербайджана над всеми этими землями, включая Нагорный Карабах, а также над другими территориями, оккупированными Арменией с 1993 года. Напомнив о сути Договора о дружбе, взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного между Францией и Азербайджаном в декабре 1993 года, Жером Ламбер сказал, что принципы международного права, закрепленные в резолюциях Совета Безопасности ООН, должны оставаться обязательным компасом по Нагорному Карабаху.