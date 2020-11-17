В Агдаме Армен поджег магазин, чтобы туркам не достался

Согласно условиям трехстороннего соглашения, достигнутого президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении, оккупированный Агдамский район должен быть 20 ноября возвращен под контроль Азербайджана. В связи с этим армяне, незаконно поселившиеся в оккупированных селах Агдама, то есть оккупанты в гражданском одеянии, начали покидать захваченную ими когда-то зону. Естественно, в собственном стиле - грабя и унося все, что попадется под руку, а то, что невозможно унести, сжигают...

Согласно трехстороннему соглашению, гражданские оккупанты должны также покинуть семь сел, которые после оккупации Агдама были включены марионеточным режимом в состав Агдеринского района. И незаконным поселенцам накануне поступило распоряжение уйти оттуда. Это села Паправенд, Юхари Сейсулан, Бойахмедли, Алиагалы, Гызылкенгерли, Моллалар. Речь идет о населенных пунктах Агдамского района с ручьями и плодородными землями, расположенных в агдеринском направлении, по дороге Ханкенди - Агдере. Селиться здесь и вообще на территории Агдамского района враг начал сравнительно позже, чем в других захваченных местах, - с середины 2000-х годов.

По сообщениям армянских СМИ, число незаконных жителей этих сел до Второй карабахской войны составляло около 2000 человек. Когда она грянула, большинство из них бежали в Армению или другие населенные пункты Нагорного Карабаха.

До вчерашнего дня в селах оставалось порядка 350-400 жителей. И теперь они в спешке покидают захваченное ими жилье. И здесь, как и в Кельбаджаре, многие поджигают дома.

Например, незаконно поселившийся в селе Бойахмедли (оккупанты изменили название села на уродливое «Нор Айкачур») Армен говорит, что у него в селе был магазин, и в связи с выселением он поджег его, а потом подожжет дом, чтобы «туркам» не достался.