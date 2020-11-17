В Агдаме Армен поджег магазин, чтобы туркам не достался
Согласно условиям трехстороннего соглашения, достигнутого президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении, оккупированный Агдамский район должен быть 20 ноября возвращен под контроль Азербайджана. В связи с этим армяне, незаконно поселившиеся в оккупированных селах Агдама, то есть оккупанты в гражданском одеянии, начали покидать захваченную ими когда-то зону. Естественно, в собственном стиле - грабя и унося все, что попадется под руку, а то, что невозможно унести, сжигают...
Согласно трехстороннему соглашению, гражданские оккупанты должны также покинуть семь сел, которые после оккупации Агдама были включены марионеточным режимом в состав Агдеринского района. И незаконным поселенцам накануне поступило распоряжение уйти оттуда. Это села Паправенд, Юхари Сейсулан, Бойахмедли, Алиагалы, Гызылкенгерли, Моллалар. Речь идет о населенных пунктах Агдамского района с ручьями и плодородными землями, расположенных в агдеринском направлении, по дороге Ханкенди - Агдере. Селиться здесь и вообще на территории Агдамского района враг начал сравнительно позже, чем в других захваченных местах, - с середины 2000-х годов.
По сообщениям армянских СМИ, число незаконных жителей этих сел до Второй карабахской войны составляло около 2000 человек. Когда она грянула, большинство из них бежали в Армению или другие населенные пункты Нагорного Карабаха.
До вчерашнего дня в селах оставалось порядка 350-400 жителей. И теперь они в спешке покидают захваченное ими жилье. И здесь, как и в Кельбаджаре, многие поджигают дома.
Например, незаконно поселившийся в селе Бойахмедли (оккупанты изменили название села на уродливое «Нор Айкачур») Армен говорит, что у него в селе был магазин, и в связи с выселением он поджег его, а потом подожжет дом, чтобы «туркам» не достался.
Армен прожил в селе Бойахмедли около 10 лет и говорит, что уедет отсюда в Ходжавенд (Мартуни), а потом решит, где поселиться.
Армяне никогда не проживали в селе Бойахмедли, и здесь у Армена, как и у других «арменов», не могло быть частного жилья. Он и другие заняли собственность и дома жителей Агдама, которые были вынуждены покинуть свои земли в 1993 году.
Когда противник занял Агдам, он быстро разграбил и сжег его, в результате город стал известен в мире как город-призрак. Такая же участь ожидала большинство оккупированных сел района. В оставшихся нескольких деревнях начали селиться оккупанты. Веря в иллюзию, что эти земли останутся им навсегда. Теперь же они вынуждены уезжать, при этом ведут себя так, как и когда переехали сюда, то есть грабят и сжигают. В этом смысле уезжающий из Бойахмедли Армен - истинное лицо армянского варварства.