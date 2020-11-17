Египетские СМИ разоблачают фальшивую Францию: Макрон играет на стороне армян

«Подписание соглашения о прекращении военных действий, длившихся почти 50 дней, стало соломинкой, спасшей Ереван от исторического поражения. Армения изменила позицию, которую президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «капитуляцией», только после того, как окончательно убедилась в том, что армянская армия не способна противостоять военной мощи азербайджанской армии», - пишет автор статьи «Война ещё не окончена. Уроки, которые можно извлечь из карабах ского конфликта», опубликованной в ведущем египетском издании NoonPost.

«Еще слишком рано говорить об устойчивости достигнутых договоренностей. В Армении царит напряженная атмосфера из-за решения правительства, вызвавшего гнев общественности, который вылился в нападение на здания правительства и парламента. Это говорит о том, что уроки войны в Нагорном Карабахе еще предстоит изучить.

Есть разница между борьбой за законные права и борьбой ради защиты оккупированных территорий. Кто внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, тот заметил, что азербайджанская армия ведет боевые действия на территории, которая признана мировым сообществом частью Азербайджана, но также она стремится, прежде всего, вернуть под свой контроль всю территорию региона.

Азербайджан опирается на международное право, согласно которому Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью страны. Следует отметить, что на протяжении 29 лет азербайджанская армия борется за возвращение оккупированных территорий. Азербайджан твердо убежден в правоте своего дела. Он усилил наступление и смог захватить территории близ столицы Нагорного Карабаха, в то время, как армяне были вынуждены отступать.

В 1993 году Совет Безопасности ООН издал 4 резолюции (822, 853, 874 и 884), в каждой из которых содержится призыв к выводу вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий и возвращению их под контроль Азербайджана, но власти Армении не обратили на них никакого внимания, продолжая нарушать законы и проводить военные операции».

«Азербайджан с помощью дипломатии не смог вернуть права, украденные 29 лет назад. «Мягкая дипломатия» часто не воспринимается всерьез, если ее не поддерживает военная мощь. В эпоху силы одной лишь дипломатии недостаточно для решения кризисов, особенно тех, где одна сторона полагается на военную силу, а другая — нет.

Азербайджан всегда стучался в двери международных организаций, прося их помочь ему вернуть оккупированные Арменией территории. И даже принятие четырех резолюций не помогло ему продвинуться к цели. И все оставалось бы так и дальше, если бы ситуация не вышла из-под контроля.

Использование военной силы для изменения ситуации на местах и активные дипломатические усилия международных и региональных посредников стали бы решающим фактором в урегулировании карабахского конфликта...

Азербайджан уверен в том, что сначала будет военное решение, а затем политическое и дипломатическое. Это говорит о несостоятельности старых стратегий в урегулировании затяжных исторических кризисов. Поэтому тот, кто навязывает свое военное присутствие, определяет условия дипломатических переговоров, а не наоборот.

Благодаря результатам, достигнутым в последних столкновениях в Нагорном Карабахе, и соглашению о прекращении огня, Азербайджан получил контроль над значительной частью городов. Эта война войдет в историю как первое крупное вооруженное противостояние в регионе со времен Второй мировой войны. Напомним, что на протяжении 29 лет азербайджанские власти безуспешно пытались вернуть оккупированные территории, участвуя в переговорах».