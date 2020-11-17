Египетские СМИ разоблачают фальшивую Францию: Макрон играет на стороне армян
«Подписание соглашения о прекращении военных действий, длившихся почти 50 дней, стало соломинкой, спасшей Ереван от исторического поражения. Армения изменила позицию, которую президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «капитуляцией», только после того, как окончательно убедилась в том, что армянская армия не способна противостоять военной мощи азербайджанской армии», - пишет автор статьи «Война ещё не окончена. Уроки, которые можно извлечь из карабахского конфликта», опубликованной в ведущем египетском издании NoonPost.
Представляем нашим читателям некоторые моменты из публикации.
«Еще слишком рано говорить об устойчивости достигнутых договоренностей. В Армении царит напряженная атмосфера из-за решения правительства, вызвавшего гнев общественности, который вылился в нападение на здания правительства и парламента. Это говорит о том, что уроки войны в Нагорном Карабахе еще предстоит изучить.
Есть разница между борьбой за законные права и борьбой ради защиты оккупированных территорий. Кто внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, тот заметил, что азербайджанская армия ведет боевые действия на территории, которая признана мировым сообществом частью Азербайджана, но также она стремится, прежде всего, вернуть под свой контроль всю территорию региона.
Азербайджан опирается на международное право, согласно которому Нагорный Карабах всегда был неотъемлемой частью страны. Следует отметить, что на протяжении 29 лет азербайджанская армия борется за возвращение оккупированных территорий. Азербайджан твердо убежден в правоте своего дела. Он усилил наступление и смог захватить территории близ столицы Нагорного Карабаха, в то время, как армяне были вынуждены отступать.
В 1993 году Совет Безопасности ООН издал 4 резолюции (822, 853, 874 и 884), в каждой из которых содержится призыв к выводу вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий и возвращению их под контроль Азербайджана, но власти Армении не обратили на них никакого внимания, продолжая нарушать законы и проводить военные операции».
«Азербайджан с помощью дипломатии не смог вернуть права, украденные 29 лет назад. «Мягкая дипломатия» часто не воспринимается всерьез, если ее не поддерживает военная мощь. В эпоху силы одной лишь дипломатии недостаточно для решения кризисов, особенно тех, где одна сторона полагается на военную силу, а другая — нет.
Азербайджан всегда стучался в двери международных организаций, прося их помочь ему вернуть оккупированные Арменией территории. И даже принятие четырех резолюций не помогло ему продвинуться к цели. И все оставалось бы так и дальше, если бы ситуация не вышла из-под контроля.
Использование военной силы для изменения ситуации на местах и активные дипломатические усилия международных и региональных посредников стали бы решающим фактором в урегулировании карабахского конфликта...
Азербайджан уверен в том, что сначала будет военное решение, а затем политическое и дипломатическое. Это говорит о несостоятельности старых стратегий в урегулировании затяжных исторических кризисов. Поэтому тот, кто навязывает свое военное присутствие, определяет условия дипломатических переговоров, а не наоборот.
Благодаря результатам, достигнутым в последних столкновениях в Нагорном Карабахе, и соглашению о прекращении огня, Азербайджан получил контроль над значительной частью городов. Эта война войдет в историю как первое крупное вооруженное противостояние в регионе со времен Второй мировой войны. Напомним, что на протяжении 29 лет азербайджанские власти безуспешно пытались вернуть оккупированные территории, участвуя в переговорах».
«Карабахская война разоблачила фальшивые лозунги о нейтралитете, выдвинутые некоторыми европейскими странами во главе с Францией, которая недвусмысленно высказала поддержку в пользу армян. Это лишило ее статуса посредника и побудило Азербайджан заявить, что Париж «не является нейтральной стороной».
Поддержка французами армян в значительной степени базируется на влиянии армянского лобби во Франции и попытке Макрона заручиться поддержкой общественности, так как в последнее время рейтинг его популярности стремительно падает. Но есть еще одна вещь — желание вставить палки в колеса Турции.
Кто внимательно следит за последними действиями Макрона, тот заметил, что все они связаны с Турцией. Французский лидер противостоит Анкаре в Средиземноморье, поддерживая Грецию и Кипр, и в Ливии, и, таким образом, становится ясно, что Макрон пытается использовать карабахский конфликт для укрепления позиций как внутри страны, так и в ЕС.
Сегодня Москва — единственная, кто играет роль посредника. Несмотря на политическую предвзятость в начале конфликта, ей все же удалось стать посредником во избежание эскалации кризиса, который негативно повлияет на интересы многих держав в Кавказском регионе.
Карабахский конфликт побудил Москву придерживаться двусмысленной политики во имя российских стратегических интересов в регионе. Россия не вмешивалась в конфликт на стороне армян, которых она поддерживала в последние годы, поэтому ей удалось остановить войну и спасти Ереван от жесткого поражения.
Москва знает, что победа азербайджанцев укрепит их позиции в регионе и разрушит российско-азербайджанские отношения. Но она также не хочет потерять армян, которые могут вновь кинуться в объятья Запада. Поэтому русские прибегли к политике баланса: победа азербайджанцев при сохранении положения армян.
И здесь возникает вопрос: почему Россия не вступила в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе на стороне армян? Чтобы ответить на него, необходимо понять важность Азербайджана для Москвы. Русским нужна эта страна, так как она имеет важное стратегическое значение. Баку обладает энергоресурсами, которые могут сыграть решающую роль на мировом энергетическом рынке в будущем, а также Азербайджан — ворота для российского газа в Европу и, возможно, это и отличает его от других стран в регионе, таких как Грузия, Украина и Армения.
Россия избежала вступления в войну с Азербайджаном. Но помимо экономики, есть еще и политическая сфера. Россия стремится избежать повторения украинского сценария, который испортил ее отношения с мировыми державами, то есть она не хочет снова попасть в ту же ловушку».
«Карабахская война показала, что поворот к Западу и ставка на европейские правительства — провальное дело, поскольку европейские страны движутся только в соответствии с макиавеллиевским компасом. На протяжении 28 лет переговоров Европа не смогла поддержать своих союзников-армян, за исключением слабых попыток, когда азербайджанская сторона полагалась на дипломатические решения.
На протяжении долгих десятилетий азербайджано-армянский конфликт находился в конце европейского списка проблем. Европа закрывала глаза на противостояние двух стран до тех пор, пока Россия несколько лет назад не вмешалась в конфликт, поддержав армян. А сейчас в азербайджано-армянское противостояние вмешалась еще и Турция.
Последние события и успешная военная стратегия Анкары помогли Азербайджану вернуть значительную часть территорий, оккупированных Арменией, которую поддерживают европейские державы. В связи с этим ожидается, что Европа сосредоточит свое внимание на сложившейся ситуации.
Конфликт, которым вчера пренебрегли, будет иметь приоритетное значение в будущем. Вероятно, он будет рассматриваться в контексте отношений Европы с Москвой и Анкарой и их успехов в том, чтобы выбить почву из-под ног западных правительств, особенно Франции, президент которой будет использовать армяно-азербайджанский конфликт для того, чтобы заявить о себе как об истинном лидере «объединенной Европы».
Политика нейтралитета часто защищает от попадания в болото военных конфликтов и кризисов и обеспечивает относительно стабильное положение её приверженцев по сравнению со сторонами, участвующих в конфликте, но в некоторых ситуациях нейтралитет может стать проблемой, особенно в случае пересечения интересов и вступления в конфликт иных сил...
Хроника событий и последствия Карабахской войны обратили на себя внимание мирового сообщества, замершего в ожидании результатов недавних дипломатических усилий по прекращению одного из самых продолжительных конфликтов в современной эпохе».