Мурад Самедов, собкор, Физули Фото: Авт. 02:36

Группа журналистов ранним утром 18 ноября собралась у автобуса, припаркованного рядом с бакинским отелем Hyatt Ragensy. Через полчаса автобус должен был взять курс на Физули. Это один из первых пресс-туров на освобожденные территории, организованных Администрацией президента Азербайджана и Министерством обороны. Что я знал о Физули до этой поездки? Очень мало. Но самое горькое и страшное… 27 лет назад район был оккупирован вооруженными силами Армении, которые предприняли здесь этнические чистки. Население города и окрестных сел вынуждено было бежать, спасаясь от расправы. Еще знал об успешной Горадизской операции азербайджанской армии в 1994 году, когда удалось вернуть контроль над частью территории с районным центром в Горадизе.

Остальные земли Физулинского района осталась под контролем армянской армии и впоследствии вошли в так называемый «пояс безопасности» канувшей в лету «НКР». В принципе, армяне всегда признавали эти территории азербайджанскими, однако отказывались выводить войска, ссылаясь на необходимость обезопасить Нагорный Карабах. Вопрос возвращения оставшейся оккупированной части Физулинского района был включен в базовые принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Армяне понимали, что рано или поздно эти земли придется вернуть, а потому и не обживали их. Но возвращать очень не хотелось, потому возводили там мощные оборонительные укрепления. Во время Второй карабахской войны азербайджанской армии удалось сначала смять всю линию обороны противника, а спустя пару недель отбить у противника и город Физули. Впрочем, назвать сегодня Физули городом в привычном нам смысле невозможно. В нем нет ни одного жителя. В результате армянской оккупации Физули превратился в город-призрак. Во всем мире не так уж и много таких: навскидку можно вспомнить лишь украинскую Припять и еще азербайджанский Агдам. И теперь группе азербайджанских и иностранных журналистов предстояло впервые за три десятилетия войти в этот город. Путь из Баку до Физули занимает примерно пять часов и пролегает через привычную и малоприметную азербайджанскую глубинку. На что действительно невозможно было не обратить внимания, так это на сельские кладбища вдоль дороги. На каждом из них можно заметить свежие могилы с флагом Азербайджана. Воистину это была Отечественная война, в которой принимали участие и погибали во имя Родины выходцы из каждого района, города и села Азербайджана. Начиная с Горадиза, привычная обстановка начинает постепенно меняться. Все меньше встречается гражданских и все больше военных и силовиков. Эта местность еще не успела стать глубоким тылом. Внимание журналистов привлекла колонна военных грузовиков, среди которых явно выделялись несколько трофейных. Вообще же трофейной военной техники в этих краях сейчас так много, что ею уже никого не удивишь. По подсчетам, проведенным российскими военными экспертами, в ходе этой войны азербайджанская армия захватила в 7 раз больше военной техники, чем потеряла. Во всяком случае. я успел внимательно рассмотреть парочку трофейных грузовиков и БМП.

Первой остановкой пресс-тура было село Алханбейли Физулинского района. Накануне саперы Национального агентства по разминированию территорий (ANAMA) обнаружили там неразорвавшийся 122мм снаряд и как раз сейчас должны были его уничтожить. На самом же деле близлежащие территории буквально усеяны неразорвавшимися снарядами, но конкретно этот содержал в себе крайне опасный белый фосфор. Хотя боеприпасы, начиненные белым фосфором, и не считаются химическим оружием, это не делает их менее опасными. Подобные запрещены многими международными конвенциями, однако Армения к ним так и не присоединилась. Армянские вооруженные силы регулярно обстреливали гражданское население Азербайджана снарядами с белым фосфором.

Представители ANAMA предупредили, что радиус поражения подобного снаряда составляет 500 метров, но на всякий случай отвели журналистов на еще большее расстояние. Отсчет и взрыв. Получился вполне эффектный «фейерверк», но не дай бог кому-нибудь попасть в зону его поражения. Следующая остановка пресс-тура – бывшие огневые точки и блиндажи армянской армии вблизи села Горган Физулинского района. Именно на ухабистой дороге из села Алханбейли в село Горган начинаешь осознавать, что всего месяц назад здесь шли ожесточенные бои. Вдоль дороги стоят подбитые и полностью выгоревшие танки и другая техника противника. Это именно то вооружение, которые на многочисленных видео от Минобороны уничтожали азербайджанские беспилотники. Практически через каждые десять метров на земле валяется амуниция армянских солдат (тела давно убрали). Сколько же молодых армянских парней погибли на этой дороге при отступлении? И главное, во имя чего?

Подъезжаем к первой огневой точке армянской армии. В глубокой траншее размещена пусковая установка, рядом с которой разбросаны снаряды. Представитель ANAMA объясняет, что это установка кустарного производства, однако стреляет самыми настоящими снарядами, дальность полета которых достигает 18 километров. Именно отсюда армянские войска обстреливали мирное азербайджанское население прифронтовых сел. Примечательно, что такие примитивные пусковые установки часто используют террористические группировки в Ираке и Сирии. В Баку неоднократно заявляли, что в рядах армянской армии в Нагорном Карабахе против азербайджанской армии воюют члены различных террористических группировок, включая АСАЛА и ПКК. Вполне возможно, что их боевики орудовали на этой огневой точке. Чуть дальше расположен боевой пост армянской армии, в котором когда-то находился минометный расчет. До сих пор здесь видны следы повседневной жизни армянских солдат. Повсюду разбросаны бутылки с водой, кастрюли, банки с тушенкой. Чуть дальше развешено когда-то давно постиранное белье. Особое внимание привлекла небольшая церковь, построенная тут, же на посту. Военные рассказывают, что подобные церквушки были установлены практически на всех постах и в местах дислокации частей армянской армии. Удивительное сочетание одновременно поклонения к Богу и варварства, животной жестокости к таким же, как и они, людям - азербайджанцам. Хотя нацисты тоже сжигали деревни под лозунгом «с нами Бог». Ну и Бог с вами, хотя Бог уже давно не с вами…

Следующая остановка – город-призрак Физули. Дорога к нему пролегает через вымершие и уже безымянные деревни. Тридцать лет назад отсюда ушла жизнь. Ушла не сама, ее изгнали. Многочисленные развалины домов. Что здесь было раньше? Может, детская комната? Сегодня из нее растет высокое 15-метровое дерево. Жуткая картина, боюсь представить сам Физули. Наконец въехали в город, и перед глазами возникли кадры из всех постапокалиптических фильмов, которые когда-либо в жизни смотрел. Кругом высокие деревья и заросли кустарников, а среди них развалины жилых домов и административных зданий. Азербайджанский Мохенджо-Даро ХХ века.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев показывает журналистам то, что когда-то было домами, где жили люди, и рассказывает о зверстве и вандализме, учиненном армянами в одном из некогда крупнейших городов Азербайджана. Рядом с ним пожилые мужчина и женщина – бывшие жители города. Женщина берет за руку иностранного журналиста и указывает ему на разрушенное строение, которое едва видно среди зарослей. «Ты видишь? Это мой дом, я в нем выросла. Сейчас даже подойти к нему не могу, потому что кругом мины», - говорит женщина, едва сдерживая слезы. Невозможно представить, что может чувствовать человек, который спустя три десятилетия наконец увидел родной дом, но все еще не имеет возможности приблизиться к нему. Пожилой мужчина чуть подальше рассказывает турецким журналистам, что теперь может умереть со спокойной душой, потому что Азербайджанская армия и Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев вернули ему чувство гордости и достоинства. Группа под присмотром саперов из ANAMA продвигается дальше. Туда, где среди зарослей виднеются остатки некогда большой мечети. Рядом разбросаны боеприпасы, брошенные бежавшей армянской армией. А чуть выше кладбище, полностью разрушенное азербайджанское кладбище. Увы, но вернувшиеся на родину физулинцы вряд ли смогут найти могилы своих близких - армяне воевали не только с живыми азербайджанцами, но и с покойниками…