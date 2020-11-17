Посев для жеребьевки, которая состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе, определяется согласно ноябрьскому рейтингу ФИФА. Официально он будет объявлен 26 ноября, но уже сейчас понятно, что сборная Азербайджана окажется в 5-й корзине вместе с Кипром, Фарерскими островами, Эстонией, Казахстаном, Косово, Литвой, Латвией, Андоррой и Арменией. С этими командами Азербайджан в отборе не сыграет.

Нашими соперниками будут сборные из пяти других корзин:

корзина 1 - Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;

корзина 2 - Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;

корзина 3 - Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;

корзина 4 - Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург;

корзина 6 - Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

55 команд образуют 10 групп. Победители каждой из них выйдут на чемпионат мира напрямую. 10 сборных, ставших вторыми, и еще две лучшие команды из Лиги наций, которым не удалось занять первые два места в отборе, попадут в плей-офф. 12 его участников в два раунда определят трех обладателей путевок на ЧМ-2022. Шесть полуфиналов и три финала будут состоять из одного матча. Хозяевами полуфиналов будут шесть команд с лучшими показателями в отборе. Хозяев финалов определит жребий.