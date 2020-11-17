Азербайджан в 5-й корзине при жеребьевке футбольного ЧМ-2022 По итогам Лиги наций
По итогам завершившейся в среду групповой стадии футбольной Лиги наций стал известен состав корзин для жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Посев для жеребьевки, которая состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе, определяется согласно ноябрьскому рейтингу ФИФА. Официально он будет объявлен 26 ноября, но уже сейчас понятно, что сборная Азербайджана окажется в 5-й корзине вместе с Кипром, Фарерскими островами, Эстонией, Казахстаном, Косово, Литвой, Латвией, Андоррой и Арменией. С этими командами Азербайджан в отборе не сыграет.
Нашими соперниками будут сборные из пяти других корзин:
корзина 1 - Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды;
корзина 2 - Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния;
корзина 3 - Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия;
корзина 4 - Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург;
корзина 6 - Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
55 команд образуют 10 групп. Победители каждой из них выйдут на чемпионат мира напрямую. 10 сборных, ставших вторыми, и еще две лучшие команды из Лиги наций, которым не удалось занять первые два места в отборе, попадут в плей-офф. 12 его участников в два раунда определят трех обладателей путевок на ЧМ-2022. Шесть полуфиналов и три финала будут состоять из одного матча. Хозяевами полуфиналов будут шесть команд с лучшими показателями в отборе. Хозяев финалов определит жребий.
Напомним, что сборная Азербайджана в Лиге наций выступала в Лиге «С», где в группе с Черногорией, Люксембургом и Кипром набрала 6 очков и заняла 3-е место. В последних четырех матчах наша команда не потерпела ни одного поражения и ни разу не пропустила.
Следующий розыгрыш Лиги наций пройдёт в 2022 году до чемпионата мира. Там на кону будут путевки на Евро-2024. Соперниками сборной Азербайджана в Лиге «С» будут Северная Ирландия, Словакия, Турция, Болгария, Люксембург, Северная Македония, Греция, Беларусь, Грузия, Косово, Литва, Фарерские острова, Гибралтар, а также две из четырех следующих сборных: Кипр, Эстония, Молдова и Казахстан.