Умер один из главных захватчиков азербайджанских земель

Умер армянский генерал, экс-депутат от Республиканской партии Армении Манвел Григорян. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях член РПА Карен Авагян.

Григорян находился в Нагорном Карабахе с 7 октября. Однако 20 октября его состояние резко ухудшилось, и по требованию медиков он был срочно перевезен в Армению.

Напомним, что генерал Манвел Григорян командовал 5-й бригадой армянской армии, оккупировавшей Джебраил и Физули. Именно он разграбил дотла Физулинский район и отличался особой жестокостью по отношению к азербайджанским пленным.