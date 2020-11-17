Генерала Акопяна уволили после перепалки с женой Пашиняна

Накануне haqqin.az сообщал об увольнении известного армянского генерала, начальника Службы военного контроля Минобороны Армении Мовсеса Акопяна.

В интервью армянским СМИ Мовсес Акопян заявил, что в ближайшее время созовет пресс-конференцию, на которой предоставит дополнительную информацию о своем увольнении.

Напомним, что Мовсес Акопян является одним из самых одиозных армянских генералов. До прихода к власти Никола Пашиняна Мовсес Акопян занимал должность начальника Генштаба ВС Армении, а до этого возглавлял армию карабахских сепаратистов.

Армянское издание «Грапарак» пишет, что причиной отстранения Мовсеса Акопяна от управления боевыми действиями в Нагорном Карабахе стал его конфликт с женой премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анной Акопян.

Анна Акопян находилась в военном штабе карабахских сепаратистов, и Мовсес Акопян попытался сделать ей замечание, после чего был отстранен от командования и срочно вызван в Ереван.