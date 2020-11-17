Российские миротворцы досматривают каждую армянскую машину в Карабахе

Российские миротворцы досматривают весь гражданский транспорт, который проезжает через наблюдательные посты в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Военнослужащие миротворческого контингента досматривают на предмет наличия оружия и взрывчатых веществ весь проезжающий через наблюдательные посты автотранспорт", — говорится в сообщении.

Также военная полиция проводит патрулирование на всей дороге через Лачинский коридор до Степанакерта (Ханкенди).