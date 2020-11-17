Китай приветствует прекращение военных действий в Карабахе

Китай приветствует прекращение военных действий в Нагорном Карабахе, которое удалось достичь при посредничестве России. Об этом в интервью газете Asharq Al-Awsat заявил министр иностранных дел КНР, передает РИА Новости.

Министр выразил надежду, что стороны как можно скорее вернутся к политическим переговорам и при помощи мирных средств устранят разногласия и споры, а также решат проблемы путем диалога и консультаций.

"При активном посредничестве России Армения и Азербайджан 10 ноября достигли нового консенсуса по прекращению огня. Китай приветствует и высоко ценит это", — заявил министр.