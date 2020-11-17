Coca-Cola представила новую волшебную новогоднюю рекламу

11:00

Основной посыл представленного рекламного видеоролика заключается в лозунге: «Лучший подарок на этот праздник – быть вместе».

Начиная с этой недели в более чем 90 странах мира, включая Азербайджан, выходит в эфир новый видеоролик от компании Coca-Cola, под названием «Письмо», посвященный празднику Нового года. Основной смысл видеоролика - призыв быть рядом с родными и близкими. В фильме, снятом под руководством обладателя премии «Оскар», режиссера Тайка Вайтити, при производстве компании Wieden+Kennedy London, повествуется о безграничной любви между отцом и дочерью. В обладающей крайне эмоциональным сюжетом рекламе, отец отправляется в путешествие, полное приключений, для того, чтобы реализовать новогоднее желание дочери. В конце фильма отец и дочь становятся свидетелями настоящего чуда.

Учитывая то, что в этом году Coca-Cola отмечает столетие своей новогодней кампании, становится ясно, что не случайно этот рекламный видеоролик выпускается именно в 2020 году. В 1920-ом году, Coca-Cola впервые начала рекламную кампанию, посвященную празднику Нового года, и после этого каждый год, проводя превосходные маркетинговые кампании, напоминает людям о новогодних чудесах. Вице-президент Европейского региона компании Coca-Cola по маркетингу Уолтер Сусини утверждает, что бренд самого любимого во всем мире напитка в течение последних 100 лет создал несколько праздничных кампаний, запомнившихся своим успехом. «Видеоролик, который мы представляем в этом году, по традиции усиливает чувство оптимизма в людях и дарит надежды. В рекламе задействованы известные праздничные атрибуты, такие как Дед Мороз и Новогодний караван. Этот год стал очень непривычным для мирового населения, люди были вынуждены приспособиться к новым обстоятельствам. Именно поэтому новая реклама Coca-Cola призывает людей быть солидарными, поддерживать друг друга, быть рядом с любимыми и родными людьми и обязательно продолжать верить в чудеса Нового года» – заявил В. Сусини.