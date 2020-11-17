Coca-Cola представила новую волшебную новогоднюю рекламу
Основной посыл представленного рекламного видеоролика заключается в лозунге: «Лучший подарок на этот праздник – быть вместе».
Начиная с этой недели в более чем 90 странах мира, включая Азербайджан, выходит в эфир новый видеоролик от компании Coca-Cola, под названием «Письмо», посвященный празднику Нового года. Основной смысл видеоролика - призыв быть рядом с родными и близкими.
В фильме, снятом под руководством обладателя премии «Оскар», режиссера Тайка Вайтити, при производстве компании Wieden+Kennedy London, повествуется о безграничной любви между отцом и дочерью. В обладающей крайне эмоциональным сюжетом рекламе, отец отправляется в путешествие, полное приключений, для того, чтобы реализовать новогоднее желание дочери. В конце фильма отец и дочь становятся свидетелями настоящего чуда.
Учитывая то, что в этом году Coca-Cola отмечает столетие своей новогодней кампании, становится ясно, что не случайно этот рекламный видеоролик выпускается именно в 2020 году. В 1920-ом году, Coca-Cola впервые начала рекламную кампанию, посвященную празднику Нового года, и после этого каждый год, проводя превосходные маркетинговые кампании, напоминает людям о новогодних чудесах.
Вице-президент Европейского региона компании Coca-Cola по маркетингу Уолтер Сусини утверждает, что бренд самого любимого во всем мире напитка в течение последних 100 лет создал несколько праздничных кампаний, запомнившихся своим успехом. «Видеоролик, который мы представляем в этом году, по традиции усиливает чувство оптимизма в людях и дарит надежды. В рекламе задействованы известные праздничные атрибуты, такие как Дед Мороз и Новогодний караван. Этот год стал очень непривычным для мирового населения, люди были вынуждены приспособиться к новым обстоятельствам. Именно поэтому новая реклама Coca-Cola призывает людей быть солидарными, поддерживать друг друга, быть рядом с любимыми и родными людьми и обязательно продолжать верить в чудеса Нового года» – заявил В. Сусини.
Бренд-директор компании Coca-Cola по Турции, Кавказу и Средней Азии - Йигит Йокуш отметил, что праздник Нового года как в мире, так и в Азербайджане объединяет людей и является одним из самых любимых праздников. Также он заявил, что Coca-Cola разделяет эту радость с людьми, ежегодно представляя новые новогодние сказочные и запоминающиеся кампании.
«Даже если, по известным причинам, мы не можем доставить новогоднюю радость нашим потребителям посредством традиционного Новогоднего каравана, который организовывается каждый год, мы представляем наш новый рекламный ролик, для того, чтобы поздравить всех с наступающим новым годом, чтобы поддержать солидарность людей в этом году и разделить их радость от имени Coca-Cola. Мы надеемся, что этот рекламный фильм всем так понравится, что вдохновившись этим видеороликом, каждый будет всегда стараться быть рядом со своими родными и близкими».
Посмотреть новогодний ролик от Coca-Cola можно, пройдя по данной ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=O8LgB0Sv7fU