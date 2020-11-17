Оппозиция в Армении снова требует внеочередного заседания парламента

Парламентская оппозиция – фракции «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения» — в четверг вновь обратится к руководству парламента с требованием созвать внеочередное заседание и отменить режим военного положения, сообщает «Спутник-Армения».

Об этом в ходе брифингов в Национальном собрании заявила представитель ППА Шаке Исаян. Повестка оппозиции в вопросе отставки премьера остается неизменной.

Другой депутат от фракции – Микаел Мелкумян заявил, что вся эта история показала – войну можно было остановить и через неделю, и спустя 15 дней.

«Зная весь военно-технический потенциал врага, мы не приложили достаточно усилий с целью остановить войну. В этом случае у нас не было бы тех огромных потерь среди военнослужащих и мирного населения», — сказал Мелкумян.