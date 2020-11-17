Коронавирусом в Армении заразились уже свыше 120 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 121 979, сообщает в среду Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 18 ноября, таких случаев было 120 459. Таким образом, за сутки выявлено 1520 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1870 человек (плюс 31 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 469 (плюс 9 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 88 388. На лечении находятся 31 243 человека. Общее количество проведенных тестов – 475 986.