Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:06

Армяне покидают оккупированный Карабах, оставляя после себя в буквальном смысле этого слова выжженную землю. Горят дома и школы, вырубаются леса – налет цивилизованности сполз с этих людей практически мгновенно, как шкура со змеи весной. Горящие дома и грузовики, забитые домашним скарбом. Просевшие до асфальта легковушки с привязанными к крышам диванами и холодильниками. Редкие стада коров и овец - их тоже перегоняют в Армению. В одном месте у дороги разбирают ресторан - причем грузят на машины не только оборудование и мебель, но также окна и двери. Тут и там вдоль дороги пилят деревья - надо забрать с собой все, что получится. Грузовиков с древесиной на трассе едва ли не больше, чем машин с вещами. Власти Армении утверждают, что создадут беженцам все необходимые условия для жизни – но кто всерьез будет верить армянским властям? А потому все, что может быть погружено – грузится, а остальное предается огню.

Абсолютное большинство людей, бегущих сейчас из Карабаха – люди с искалеченной психикой. У них просто какая-то зоологическая ненависть к Азербайджану: мысль о возвращении - даже под обещанным в соглашении контролем ООН - они отметают, поскольку жить рядом с азербайджанцами они не считают для себя возможным. «В Карабах обратно дороги нет», - убеждены они. – «Если всё так и останется, а скорее всего, всё так и будет. Дальше - не знаем» Многие из них хотят вообще уезжать из Армении, поскольку не верят здесь уже никому. Кто-то говорит, что еще вернется сюда с оружием в руках, но обращать внимание на эти слова не стоит – это бессильные угрозы, которые выкрикиваются потому, что сказать больше нечего. Финал оккупации обернулся трагедией и пожарами, в которых сгорают не просто дома – сгорает иллюзия «Великой Армении», долгие годы любовно пестуемая армянской пропагандой. И вместе с ней в дым обращаются культурные традиции, древностью которых так любят гордиться армяне, с придыханием рассказывающие о тысячелетних ее истоках. Хотя, в этом есть свое зерно – точно также сжигали все на своем пути древние варвары-кочевники.

Хлеб поражения горек, но в данном случае он горек многократно. Потому как перемешан с дикой злобой и ненавистью: кусок оказался не по зубам. Обманом в подвернувшийся момент захватили, выгнав прежних владельцев - через Муровдагский хребет, в мороз, многие замерзли насмерть, припоминаете? А вот сил на то, чтобы вдохнуть в этот край новую жизнь, сделать его процветающим оазисом, удержать – не хватило. И теперь жгут дома, даже родительские, надеясь, что огонь уничтожит следы всеармянского позора, сотворенного своими же руками. Другого и не стоило ожидать – даже растения, деревья становятся их врагами, когда они не принадлежит им. Истинные хозяева этой земли ничего не сожгли, когда в 93-м году им пришлось покинуть родные места. Не сожгли, потому что знали – это их земля и они сюда еще обязательно вернутся, потому что есть высшая правда и высшая справедливость. Когда из дома уходит хозяин, он кладет в карман ключи от дома с надеждой вернуться в него. Когда из дома уходит вор, он поджигает его, чтобы скрыть следы преступления, разве не так? А тут еще один моральный удар - сенсационное признание от экс-комиссара ВС Армении генерал-майора Левона Степаняна: «10 тысяч армянских солдат и офицеров дезертировали со своих боевых позиций. Что нам делать? Они преступники... Их надо судить. Но как судить 10 тысяч человек?»