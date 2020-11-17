Партия Пашиняна отказывается отменять военное положение в Армении

Необходимости в снятии режима военного положения в Армении пока нет, сказала в четверг в ходе брифингов в парламенте вице-спикер Национального Собрания Армении Лена Назарян, сообщает «Новости Армения».

Армянские оппозиционные фракции неоднократно пытались созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения вопроса об отмене военного положения, после чего станет возможным потребовать отставки премьер-министра. Очередная такая инициатива оппозиции будет представлена сегодня. Однако представители правящей фракции «Мой шаг» регулярно игнорируют заседания Совета парламента, из-за чего невозможно созвать внеочередное заседание.

«Решение о введении военного положения внесло правительство, и мы приняли решение по его требованию и оценкам. Сейчас нет импульсов от правительства, что оно (военное положение) должно быть отменено», - сказала Назарян.

Следовательно, по ее словам, правящая фракция не будет участвовать в заседании Совета, который созывает оппозиция для проведения внеочередного заседания. «Наша позиция такова, что мы выступаем против этой инициативы», - заявила Назарян.

В Ереване в последние дни проходят масштабные акции протеста, организуемые 17-ю оппозиционными партиями с требованием отставки Пашиняна.