Палата депутатов Италии приняла резолюцию по Карабаху
Постоянная комиссия по внешним связям Палаты депутатов Италии 18 ноября приняла резолюцию, призывающую к соблюдению обязательств, вытекающих из заявления, подписанного президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана.
В документе предоставлена информация об истории и правовых рамках конфликта, подчеркивается, что в результате военных операций в 1991-1994 гг. погибли 30 тысяч человек, сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами, что с 1993 года Нагорный Карабах и другие семь районов Азербайджана перешли под контроль Армении, и что в четырех резолюциях СБ ООН выражена позиция по конфликту.
Отмечается, что 27 сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном начались столкновения, несмотря на три гуманитарных режима прекращения огня, погибло минимум 5 000 человек, нанесен крупный ущерб инфраструктуре, населенным пунктам и историческим памятникам.
В резолюции подчеркивается, что 9 ноября 2020 года президент Азербайджана, президент России и премьер-министр Армении подписали заявление о немедленном прекращении огня, возвращении Азербайджану оккупированных Арменией территорий и развертыванию на новой линии соприкосновения российских миротворческих сил, содержится призыв итальянского правительства к сторонам соблюдать режим прекращения огня и другие обязательства, исходящие из заявления 9 ноября.
В резолюции правительство Италии призывает к возвращению вынужденных переселенцев на подконтрольные им территории, защите прав человека, уважению идентичности, культурного и религиозного плюрализма каждой общины, обеспечению целостности и охраны историко-культурного наследия.
В документе, учитывая трудности ОБСЕ в осуществлении активной роли в связи с нагорно-карабахским кризисом, также содержится призыв к правительству Италии поднять в штаб-квартире ОБСЕ вопрос о необходимости пересмотра эффективности политики и механизмов этой структуры, чтобы внести вклад в дело по стабилизации и восстановлению региона, предлагается максимально обеспечить обязательство Италии на основе соглашения с европейскими и международными институтами.
Обращая внимание также на вопросы энергетической безопасности Италии и Европы, Палата депутатов призывает правительство страны обратиться к странам региона с целью обеспечения регулярности транспортировки нефти и газа по трубопроводам, связанным с Италией и Европой.