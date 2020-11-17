Палата депутатов Италии приняла резолюцию по Карабаху

Постоянная комиссия по внешним связям Палаты депутатов Италии 18 ноября приняла резолюцию, призывающую к соблюдению обязательств, вытекающих из заявления, подписанного президентом Азербайджана, президентом России и премьер-министром Армении. Об этом сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

В документе предоставлена информация об истории и правовых рамках конфликта, подчеркивается, что в результате военных операций в 1991-1994 гг. погибли 30 тысяч человек, сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами, что с 1993 года Нагорный Карабах и другие семь районов Азербайджана перешли под контроль Армении, и что в четырех резолюциях СБ ООН выражена позиция по конфликту.

Отмечается, что 27 сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном начались столкновения, несмотря на три гуманитарных режима прекращения огня, погибло минимум 5 000 человек, нанесен крупный ущерб инфраструктуре, населенным пунктам и историческим памятникам.