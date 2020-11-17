Ректор Назим Гасымов рассказал о дистанционном образовании в области здравоохранения

По его словам, на современном этапе потребность в специалистах высокого уровня в области здравоохранения диктует необходимость постоянного повышения уровня приобретения профессиональных знаний и навыков медицинскими и фармацевтическими работниками.

Ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева (АГИУВ) доктор медицинских наук Назим Гасымов в ходе своего интервью сообщил о продолжении функционирования онлайн-курсов повышения квалификации и специальных тренингов во вверенном ему образовательном учреждении.

«В последние месяцы ситуация с пандемией COVID-19 в мире ещё раз показала, что быстрое развитие дистанционного образования в нашей стране очень важно, и его внедрение в нашем институте отражает дальновидную и продуманную политику Минздрава. Успешное функционирование системы непрерывного медицинского образования является результатом усовершенствования системы подхода к обучению медицинских кадров по инициативе Минздрава АР и при прямой поддержке министра Огтая Ширалиева», - отметил Назим Гасымов.

Ректор рассказал о необходимости дальнейшего совершенствования и расширения онлайн-образования в период пандемии COVID-19 при охвате всех кафедр института. По его словам, при проведении занятий используется телеконференцсвязь приложения Zoom, география онлайн-курсов охватывает все регионы страны, а по результатам проведения курсов продолжается процесс сертификации врачей. Назим Гасымов отметил также, что в результате своевременных и необходимых профилактических мер по предотвращению распространения вируса COVID-19 в Азербайджане удалось избежать массового характера заражений. В этот период кафедры Микробиологии и Эпидемиологии, Инфекционных болезней, Анестезиологии и Интенсивной терапии, Терапии гигиены АГИУВ имени А. Алиева организовали тренинги на темы противоэпидемических мер и биобезопасности против коронавирусной инфекции нового типа.

Тренинги проводились бесперебойно, включая праздники и выходные дни, в небольших группах. В них приняли участие специалисты из множества клиник, больниц и поликлиник республики, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Центральной таможенной больницы, а также Медико-санитарного управления Воздушного транспорта.

Продолжая своё интервью, ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева подчеркнул особую востребованность медицинских кадров, способных обеспечить клиническую, социальную и экономическую эффективность медицинских технологий, современных методов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, используемых при модернизации и развитии системы здравоохранения. Он рассказал о работе по обновлению учебной программы и приведению ее в состояние соответствия стандартам новой концепции. Так, были обновлены программные учебные модули, созданы тематические модули по актуальным вопросам, преподавателями были подготовлены новые учебные материалы, было сокращено время проведения курсов, преподавание было переведено на усиленный режим, учебные материалы были модернизированы, а также был создан симуляционный центр и приобретены новые клинические базы.

Отметив, что освоение образовательных программ осуществляется с широким использованием различных инновационных технологий, Назим Гасымов подчеркнул, что на кафедрах института в последние годы особое внимание уделяется дистанционному обучению. По словам доктора медицинских наук, в годовом календарном плане института запланирована организация ряда мобильных/дистанционных курсов. Так, проведение выездных/дистанционных курсов запланировано по 6 специальностям с широким контингентом врачей при условии разделения территории республики на 10 зон для того, чтобы медработникам не нужно было приезжать в Баку из регионов. Только в 2019/2020 учебном году эти дистанционные курсы по различным специальностям прошли около 7000 региональных врачей.

Во время интервью также обсуждались широкие возможности, предоставляемые дистанционным обучением. Назим Гасымов сообщил, что слушатель приобретает возможность учиться «онлайн» в любое удобное для него время и в любом месте. По словам ректора, количество материалов по непрерывному медицинскому образованию на портале достигло 808. В то же время недавно в институте был создан видеоархив лекций, чтобы ещё больше врачей воспользовались возможностями дистанционного образования.

Позже доктор медицинских наук Назим Гасымов рассказал об укреплении отношений между АГИУВ им. А. Алиева и Австрийской Медицинской Академией, поднятии уровня подготовки врачей на международный уровень в условиях, когда международные контакты заметно осложнились из-за всемирной пандемии коронавируса. В данной ситуации азербайджанские врачи также могут воспользоваться возможностями онлайн-обучения с участием известных австрийских медицинских специалистов. Кроме того, преподаватели и резиденты института приняли участие в долгосрочных программах стажировки в ведущих клиниках Австрии.

В ходе интервью также были затронута тема Отечественной войны, которую под непосредственным руководством президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наш народ во имя восстановления нашей территориальной целостности начал 27 сентября 2020 года.

Ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева Назим Гасымов особо подчеркнул, что сегодня азербайджанский народ, как единый кулак сплотившийся вокруг президента, заново пишет историю и решает наиважнейшие для нас вопросы. Назим Гасымов выразил свои мысли следующими словами: «В этот период азербайджанское здравоохранение также глубоко осознаёт свои задачи. В таких условиях педагогический коллектив АГИУВ им. А. Алиева строит свою работу в полном соответствии с требованиями дня. Многие из них борются с COVID-19 в обычных больницах, а многие добровольно или по направлению с места работы обслуживают наших раненых военнослужащих».

Ректор Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева (АГИУВ), доктор медицинских наук Назим Гасымов завершил своё интервью следующими словами: «Таким образом, наши врачи, воспользовавшись всеми возможностями дистанционного обучения, добились непрерывности общего медицинского образования. В целом считаю, что все задачи, поставленные перед нашим институтом в период пандемии и военного положения, были выполнены с честью. Победа наша! Карабах - это Азербайджан!»