Новшества в «Сумгаитском технологическом парке»

Переход на новую модель деятельности будет способствовать развитию промышленности страны, экспорту конкурентоспособной продукции на внешние рынки и формированию профессионалов в конкретных областях.

ООО «Сумгаитский технологический парк» реорганизовано в модель холдинга в управлении и организации бизнеса с целью дальнейшего увеличения усилий по развитию ненефтяного сектора в стране и приведения формы организационного управления в соответствие с корпоративными стандартами.

Эти изменения и соответствующие новшества реализуются с учетом международных стандартов и практик.

В рамках структурных изменений в организационной структуре и управлении бизнесом при ООО «Сумгаитский технологический парк» были созданы новые бизнес-единицы и совместные предприятия. В качестве основных производственных направлений созданы дочерние компании STP Aluminium, STP Global Cable, STP Metal Structures и ряд других предприятий. В рамках этих компаний будет развиваться ряд производственных участков, действующих в составе СТП.

Внедрение структурных изменений, обеспечивающих более гибкое и прозрачное управление, позволит предприятиям сосредоточиться на своих направлениях, быстрее применять инновации, расширять ассортимент продукции и более гибко реагировать на потребности клиентов.

На сегодняшний день продукты и услуги, производимые Технопарком, широко использовались в крупных инфраструктурных проектах в различных регионах Азербайджана.

Команда STP помимо удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития бренда Made in Azerbaijan за рубежом, уже начала подготовку к активному участию в восстановительных работах, которые будут проводиться на наших освобожденных землях.