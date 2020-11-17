Лидер оппозиции рассказал об угрозах от сторонников Пашиняна

По словам депутата, после митинга сторонников власти люди в камуфляже угрожали нагрянуть в дома представителей оппозиции.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна угрожают оппозиционным деятелям, а в стране нарастает анархия, заявил лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян в ходе брифингов в четверг, сообщает «Новости-Армения».

«Я с 10 ноября говорю о том, что мы получаем позорные угрозы, я продолжаю их получать, о чём говорю открыто. Это серьёзная проблема для наших семей, мы постоянно находимся в напряжении. Наша безопасность не обеспечена», - подчеркнул Марукян.

По его словам, в Армении с каждым днём нарастает анархия, которой следует положить конец. «Нет никаких правил и законов, нет сдерживающих сил, каждый говорит, что хочет, угрожает кому хочет, бьёт кого хочет. Этот позор нужно прекратить», - заявил депутат.

В среду в центре Еревана одновременно проходили два митинга. Участники первого митинга выступали за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а второго - поддерживали действующее правительство. Пашинян вышел к своим сторонникам с просьбой разойтись по домам.