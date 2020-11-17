Оппозиция Армении обещает не прекращать митинги

«Повестка оппозиции не меняется, поскольку ничего не происходит. Митинги оппозиции в Армении продолжатся». Об этом в ходе традиционных брифингов в парпламенте Армении заявил депутат от партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян.

По словам Мелкумяна, органы правопорядка не дают лидерам оппозиционных партий возможности принимать участие в акциях протеста. «Вы сами видите, что за пять минут, за полчаса, за два часа до митингов людей приглашают в Службу национальной безопасности, а у человека должна быть физическая возможность присутствовать на митингах», - пояснил Мелкумян.