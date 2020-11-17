Александр Маркаров: Пашинян сохранил шанс удержать власть

Оппозиция в Армении не смогла вернуться к вопросу об отставке Никола Пашиняна, несмотря на возможность отмены военного положения парламентом. Запрет импичмента правительству действует в Армении не только во время военного положения, но и при режиме чрезвычайной ситуации, возвращение которого возможно из-за коронавируса. Как сообщает «Кавказский узел», об этом сказал директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

По мнению Маркарова, депутаты могут отменить военное положение в Армении, но это не откроет путь к отставке премьера и роспуску парламента, так как для импичмента требуется, чтобы большинство проголосовало за проект решения.

«Если у оппозиции и может теоретически появиться шанс, чтобы инициировать отмену военного положения с учетом расстановки сил в парламенте и консолидированного голосования команды Пашиняна, которая на волне политического капитала премьера вошла в законодательный орган, вероятность импичмента весьма маловероятна. Притом, согласно закону, если парламент не одобрит процедуру выражения недоверия премьеру, следующий проект импичмента оппозиция сможет подать через полгода», - заявил «Кавказскому узлу» Маркаров.

Политолог сомневается, что парламентское большинство инициирует роспуск парламента по аналогии с роспуском парламента прошлого созыва, когда парламентарии дважды провалили голосование по кандидатуре премьера и парламент был распущен в силу права: «В октябре 2018 года это было продиктовано необходимостью легитимировать власть Никола Пашиняна. Сейчас этой необходимости не видно. К тому же весьма сомнительно, что правящая сила согласится на внеочередные выборы, зная, что шансы получить большинство малы».

Также политолог считает, что сохранение военного положения на некоторое время в поствоенный период целесообразно для стабилизации ситуации после окончания боевых действий. Однако для этого, по словам Маркарова, должны быть выбраны разумные сроки.