Le Monde: Азербайджанцы мечтают вернуться на родные земли

Отмечается, что вынужденные переселенцы 26 лет жили с желанием вернуться на свои земли. Они верят, что президент Азербайджана Ильхам Алиев восстановит города и села, разрушенные вооруженными силами Армении.

Как сообщает haqqin.az, в статье отражены мнения людей, перемещенных в результате армянской оккупации, касательно их возвращения в свои дома.

Известная и авторитетная французская газета Le Monde опубликовала статью о желании сотен тысяч азербайджанцев вернуться на родные земли после окончания армяно-азербайджанского конфликта.

«Наш Президент все восстановит, и мы вернемся, - сказала 78-летняя Улькер Аллахвердиева. - Я доверяла нашему правительству и верю ему по сей день. Мы благодарим Президента Ильхама Алиева за победу и надеемся вернуться на наши земли».

В статье говорится, что освобождение оккупированных территорий всегда было неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана. Люди всегда хотели вернуться на родину. В начале 1990-х годов оккупация Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему территорий вооруженными силами Армении привела к этнической чистке и изгнанию более 600 тыс. азербайджанцев с их родных земель.

В статье также рассказывается о трагедиях, постигших семью Аллахвердиевых, изгнанных из Карабаха. Они помнят, как армянские вооруженные силы вошли в их село вечером, обстреляли дома из танков, и люди в течение нескольких дней пытались босиком бежать по полям.

«У нас даже не было времени забрать вещи и паспорта. Я просто помню, как запирала дверь своего дома. Когда мы бежали, наша машина не работала, и три дня нам пришлось идти пешком. Как и другие села, в которых проживали сотни азербайджанцев в Карабахе, наше село Хоровлу было полностью разрушено», - сказала Улькер Аллахвердиева. Она указывает на фотографию в руке и говорит: «Это мой супруг, мой сын и племянник. Они стали шехидами в боях».

«Все вернутся на свои земли и найдут работу. Мы хотим построить там новую жизнь», - говорит дочь Улькер Аллахвердиевой Мехрибан Гулиева о селе Джоджуг Марджанлы, которое правительство восстановило в 2016 году.

25-летняя внучка Улькер Аллахвердиевой Гюнай, которая учится в медицинском колледже, говорит: «Я люблю Баку, но поеду в Хоровлу, где буду работать медсестрой».

Возмущенный уничтожением армянами кладбищ в оккупированных селах Рахман сказал: «Они выкопали останки моего отца. Кроме того, что они разбили надгробия, зачем было рыть могилы бульдозером и извлекать останки тел?!» Об этом Рахману сообщил его племянник, военнослужащий Азербайджанской армии. Он поехал в Хоровлу и рассказал дяде о нынешней ситуации в селе.

Рахман говорит, что не унывает и хочет вернуться в село и восстановить двухэтажный дом, который он когда-то построил там.

Его сосед Эльчин Гусейнов также возмущен этим поступком армян: «Армяне 30 лет грабят наши земли. Теперь, когда они уходят, сжигают свои дома. Они должны нести ответственность за все, что разрушают».

В статье также отмечается, что большая часть территории Карабаха заминирована, и для того, чтобы жить в безопасности, эти районы необходимо сначала очистить от мин.