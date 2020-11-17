Полиция разгоняет протестующих в Ереване фото; видео; обновлено 14:25
Полиция задержала 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.
"На данный момент в полицейские отделения доставлены 24 человека", - сказал собеседник агентства, по словам которого, он не знает, остались ли в Ереване заблокированные улицы.
Sputnik Армения пишет, что полиция освободила улицу Амиряна от протестующих. Митингующие разбрелись по другим улицам.
Кроме того, во время акции неизвестный водитель совершил наезд на одну из протестующих. Неизвестный на "Газели" сперва остановился перед перекрывшими дорогу молодыми людьми, а потом резко нажал на газ и "забрал" на капоте девушку. На кадрах видно, как активистка падает, после чего ей помогают подняться.
* * * 13:55
Активисты, скандирующие лозунги с требованием ухода Пашиняна, перекрыли центральные проспекты Баграмяна, Маштоца, Мясникяна и другие улицы Еревана, передает ТАСС с места событий.
В настоящий момент полиция начала задерживать участников акций протеста, ситуация остается крайне напряженной.
Sputnik Армения пишет, что полицейские разогнали акцию протеста на перекрестке улицы Амиряна и проспекта Маштоца. Им удалось оттеснить активистов. Сотрудники правоохранительных органов подошли сзади к протестующим и стали выталкивать их с проезжей части дороги. Активистов, большинство которых представляли партию АРФ "Дашнакцутюн", вывели на тротуар. После этого они объявили акцию на этом этапе завершенной.
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Сторонники оппозиции в Ереване начали перекрывать улицы и перекрестки с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает «Спутник-Армениz», к настоящему моменту закрыто движение по перекрестку Амирян-Маштоц в центре армянской столицы.
Также время от времени скандируют «Никол - предатель».
Постепенно закрывается движение и на ряде других участков поблизости. Акция вызывает недовольство проезжающих мимо граждан, которые жалуются на причиняемые неудобства, и в результате то и дело возникают словесные перепалки между ними и демонстрантами.