Полиция задержала 24 протестующих, которые перекрыли улицы в Ереване, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.

"На данный момент в полицейские отделения доставлены 24 человека", - сказал собеседник агентства, по словам которого, он не знает, остались ли в Ереване заблокированные улицы.

Sputnik Армения пишет, что полиция освободила улицу Амиряна от протестующих. Митингующие разбрелись по другим улицам.

Кроме того, во время акции неизвестный водитель совершил наезд на одну из протестующих. Неизвестный на "Газели" сперва остановился перед перекрывшими дорогу молодыми людьми, а потом резко нажал на газ и "забрал" на капоте девушку. На кадрах видно, как активистка падает, после чего ей помогают подняться.