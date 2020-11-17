Ульвия Худиева. Инара Рафикгызы, собкоры haqqin.az 13:27

Корреспонденты haqqin.az побывали в доме Мушвига Аббасова, погибшего в боях за Агдам. Журналистов сопроводил сын Мушвига Аббасова Интигам Аббасов, который на несколько дней отпросился с фронта для участия в сороковинах отца. Мушвиг Аббасов воевал и в Первую карабахскую войну. Своей отвагой он тогда прославился у жителей Карабаха, а во Второй карабахской войне о его героизме узнал уже весь Азербайджан. Его фотография с сыновьями облетела все социальные сети в первые же дни войны.

Когда армяне захватили их село Абдал-Гюлаблы в Агдамском районе, Аббасовы стали беженцами. Сначала они жили в Сабирабадском районе, затем в Мингячевире, а в дальнейшем перебрались в Баку. Память о родном Агдаме, тяжелые условия беженцев не позволяли братьям Аббасовым жить спокойно. Их отец Мушвиг еще с раннего детства научил своих детей обращаться с оружием и не терял надежды, что когда-нибудь Азербайджан вернет свои земли. Когда началась война, 50-летний Мушвиг вместе с двумя сыновьями и родным братом отправились добровольцами на фронт. И погиб на глазах у своего сына. Отец и сыновья отправляются на фронт В доме Мушвига Аббасова разговор начинает его 22-летний сын Интигам. Оказывается, сразу после начала боевых действий они вместе с отцом обратились в Агдамский военный комиссариат. «Нам сказали, что нужно подождать. Я начал возмущаться, отец также сказал, что не имеют права задерживать отправку добровольцев на фронт. Мы настояли и вскоре выехали в зону боевых действий», - рассказывает парень.

Интигама взяли в разведывательную группу и направили в сторону Суговушана. А 20-летний Шамиль вместе с отцом и дядей стал воевать за Агдам. Пятого октября армяне напали на пост, которым косандовал Мушвиг Аббасов. Он отдал последний приказ и бросился в бой. «Мы были в направлении Гервенда, вблизи реки Хачин. Отец не спал ночами, без конца проверял посты. В тот день были слышны лишь короткие перестрелки. Когда стемнело, нам сообщили, что армяне совершили нападение на второй пост. Они стреляли из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Отец поручил мне контролировать один из окопов, а сам бросился на основной окоп. Между нами было 30-40 метров. Отец был с Садигом Пашаевым и Эльшаном Гасановым. Первым ранение получил Пашаев. По поручению отца я сначала оказал помощь раненым, вывел их с поле боя. А когда вернулся, увидел, что отец погиб», - рассказывает Шамиль Аббасов. О том дне вспоминает и Интигам Аббасов. По его словам, ему каждый день звонил отец и интересовался обстановкой. Однако пятого октября он не позвонил. Тогда Интигам позвонил своему брату Шамилю, и тот сообщил о ранении дяди. «Оказывается, вся бригада уже знала о гибели нашего отца, и командиры стрались скорее подготовить мне документы, чтобы я мог отправиться на похороны. Шамиль сказал, что ранен дядя Хагани и поросил приехать. Но я не мог оставить поле боя и потребовал разговора с отцом. Тогда Шамиль и сообщил о гибели отца», - рассказывает Интигам. «Отец хотел взять на войну и третьего сына, но он был слишком мал» Братья Интигам и Шамиль вспоминают, что их отца уговаривали вернуть одного из сыновей домой, а он хотел взять с собой еще и третьего сына. «Сказал нам, что рано или поздно все умрут, а вот умереть мужчиной и стать шехидом - не каждому суждено. Он никого не слушал. Наш отец для нас герой», - единодушны братья.

Парни рассказывают, что облетевшая соцсети фотография была сделана рядом с Агдамским военным комиссариатом. «В тот день я получил направление в разведроту. Дядя Хагани тоже был с нами. Отец тогда сказал, что если мы останемся живы, то сделаем еще одну фотографию - в нашем родном селе Агдаме. Но это была наша последняя совместная фотография. Отец как будто знал, что станет шехидом», - говорит Интигам. «Он верил, что рано или поздно мы освободим наши земли» Мать Мушвига Аббасова Нумуне ханум вспоминает, как тяжело было после смерти мужа одной растить детей. «Старший сын и Мушвиг еще в первую войну участвовали в боях в агдамском направлении. Мой старший был тяжело ранен, несколько месяцев лежал в госпиталях, но спасти его так и не смогли. А Мушвиг скрывал, что был ранен. После захвата армянами села Абдал-Гюлаблы начались наши черные дни. Но Мушвиг никогда не падал духом и верил, что рано или поздно мы освободим наши земли», - с гордостью говорит мать героя. Женщина рассказывает, что Мушвиг воспитывал детей в духе преданности и любви к Родине.