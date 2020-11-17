Вице-спикер армянского парламента: «Мы не сдавали Шушу, город был завоеван»

Президент России на днях заявил, что 19-20 октября он провел серию телефонных разговоров как с Ильхамом Алиевым, так и с Николом Пашиняном. Он отметил, что удалось убедить Ильхама Алиева прекратить боевые действия, «но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шушу». Однако, по словам Путина, неожиданно для него армянская сторона заявила о неприемлемости этого подхода, который угрожает интересам Армении. Путин сообщил, что предполагалось возвращение мирных граждан при сохранении контроля с армянской стороны над этой частью территории Карабах а, включая Шушу, и имея ввиду наличие российских миротворцев, о чем уже тогда договаривались стороны.

Шуша не была сдана, город был завоеван, заявила в четверг в ходе брифингов в парламенте вице-спикер парламента РА Лена Назарян, комментируя по просьбе журналистов заявление президента России Владимира Путина об отказе армянской стороны подписать заявление 20 октября, пишет «Новости-Армения».

«По предложению президента России Владимира Путина и с согласия президента Азербайджана Ильхама Алиева, 19-20 октября поступило предложение позволить, чтобы в Шушу вернулись азербайджанские беженцы, при том, что Шуша - часть Нагорного Карабаха. Когда армянская сторона увидела, что ситуация на фронте тяжелая, согласилась с возвращением 7 районов, но Алиев прибавил к нему и Шушу», - сказала Назарян.

Она отметила, что армянская сторона, обсудив данный вопрос, посчитала недопустимым вопрос о сдаче Шуши, «поскольку если туда возвращаются беженцы, которые в основном - на 80% будут азербайджанцы, это фактически означало сдачу Шуши».

По ее словам, армянская сторона приняла решение продолжить борьбу, о чем сказал и президент России, надеясь, что удастся переломить ход войны и зарегистрировать успехи, чего не произошло.

«Заявление удалось принять только в момент падения Шуши, поскольку после этого стало понятно, что мы не сможем достичь военного успеха и в такой ситуации каждая последующая жертва не решила бы никакой военной задачи. Только на этих условиях стало возможно подписание соглашения», - сказала Назарян.

Со своей стороны депутат от правящей фракции «Мой шаг», председатель комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян заявил, что армянской стороне предъявили требование возвращения азербайджанских беженцев и возникал вопрос - как они будут возвращаться, могут ли они потребовать коридор и была непонятна их последующая судьба.

«Получалось бы, что при 80% азербайджанского населения города мэром бы стал азербайджанец, и в результате в городе могло вообще не остаться армян в таких условиях. Как бы мы могли сказать в таких условиях, что он находится под нашим контролем? Получилось бы тоже самое, что и сейчас, но он (город) не был сдан, а был потерян в бою», - сказал Егоян.

Он также подчеркнул, что приостановление войны зависит от согласия обеих сторон, напомнив, что трижды при посредничестве трех сверхдержав (России, Франции и США) заключалось соглашение о прекращении огня, и трижды оно нарушалось.

«Война остановилась на той точке, которая, по мнению противника, была достаточна для них и с их точки зрения было нецелесообразно продолжать войну. А для нас она остановилась на той точке, когда мы уже не могли продолжать ее для решения стратегической или военной задачи», - сказал Егоян.