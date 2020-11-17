Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении особого режима карантина на территории Азербайджана до 06:00 28 декабря. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Поскольку в последние дни была зафиксирована высокая динамика заражения вирусом COVID-19, принято решение о введении следующих ограничений:

- ограничение на пассажирскую деятельность в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 28 декабря 2020 года;

- с 00:00 21 ноября 2020 года до 06:00 28 декабря 2020 года на всей территории страны в субботу и воскресенье прекращается деятельность общественного транспорта;

- с 21 ноября до 28 декабря, за исключением жизненно важных видов деятельности, в том числе деятельности аптек и продуктовых магазинов, приостанавливается обслуживание на местах в субботу и воскресение;

- с 21 ноября 2020 года в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и открытых пространствах по всей стране использование медицинских масок становится обязательным. Контроль за соблюдением правил использования масок будет ужесточен;

- лицам старше 65 лет, входящим в группу высокого риска, не рекомендуется покидать дома без необходимости;

- организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе и других сферах, рекомендовано сократить до 30% число сотрудников, выходящих на работу и перевести других сотрудников на дистанционный режим работы.