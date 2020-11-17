Джавад Зариф приедет в Москву обсудить Карабах

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 23 ноября в Москве переговоры со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом, обсудит ситуацию в Нагорном Карабахе и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 ноября глава внешнеполитического ведомства Ирана будет находиться в Москве с очередным рабочим визитом, в ходе которого состоятся его переговоры с министром иностранных дел России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам дипломата, "предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, положение дел в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива и так далее".