МИД России: «Продолжается вывод армянских военных из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов»

Российское руководство находится в постоянном контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию в Карабах е. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает "Москва-Баку".

«На минувшей неделе были продолжены усилия по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе. Состоялись контакты по телефону президента России с президентом Азербайджана, премьер-министром Армении, в ходе которых были обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября текущего года», - сказала она.

Мария Захарова отметила, что продолжается развертывание российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, который связывает Нагорный Карабах с Арменией, происходит вывод армянских военных из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов.

Глава пресс-службы МИД России отметила деятельность Межведомственного центра гуманитарного реагирования. В состав Межведомственного центра вошли представители МЧС России, Министерства иностранных дел, ФСБ, а также представители других заинтересованных ведомств.

«Оперативная группа центра осуществляет контроль за процессом перемещения беженцев. На территорию Армении массово прибывает население из Кельбаджарского района», - сказала она.