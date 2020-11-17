Генерал Мовсес Акопян: «Сообщения Минобороны Армении на 100% состояли из лжи»

В течение 44 дней войны распространялась ложь, что и ввергло страну в глубокий кризис. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил экс-начальник Генштаба ВС, бывший руководитель военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсес Акопян.

«Одной из задач информационного центра было ввести противника в заблуждение. Но есть один стандарт – вбросы не должны превышать 30% информации. В Армении ложь была 100%-й. Отсюда и многочисленные вопросы, которые возникли у людей, у военных. Отсюда и противоречивые мнения, противоречивая информация», - сказал он.