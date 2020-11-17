Помощник президента о темпах роста COVID-19 в Азербайджане

Коронавирусная инфекция стремительно распространяется во всем мире. Тенденция роста заражений в Азербайджане также вызывает серьезную обеспокоенность, сказал на сегодняшнем брифинге помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев подчеркнул, что беспокоит и рост числа летальных исходов от коронавируса. "Также серьезные задачи перед нашей системой здравоохранения ставит лечение наших раненых солдат", - добавил помощник президента.