Хикмет Гаджиев: нельзя забывать, что наши врачи привлечены к лечению солдат

«Просим всех граждан соблюдать социальную дистанцию и обратить особое внимание на ношение масок». Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что это необходимо для защиты от коронавируса: «Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска, рекомендуется не покидать дома без необходимости. Также рекомендуется воздержаться от общественных мероприятий в закрытых помещениях. Мы должны учитывать то, что наш медицинский персонал привлечен к лечению наших солдат».