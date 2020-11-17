Бывший начальник Генштаба Армении о причинах поражения в Карабахе

Причины поражения Армении в карабахской войне лежат глубже, уходят корнями в прошлое. Как сообщает «Спутник Армения», об этом на пресс-конференции заявил бывший глава Генштаба ВС Армении, теперь уже бывший начальник контрольного службы Минобороны Армении, генерал-полковник Мовсес Акопян.

"Первая причина поражения — это руководство, управление, это допущенные ошибки при переводе состояния армии в боевое. Корни многих проблем лежат в прошлом", — добавил Акопян.

Он рассказал, что премьеру Николу Пашиняну потребовалось 5 дней, чтобы найти основание для его увольнения с должности начальника Генштаба. Акопян, по его словам, со своей стороны предлагал кандидатуру Оника Гаспаряна на должность Генштаба, но премьер его не послушал. Когда Акопян узнал, что назначили Артака Давтяна, он предупредил — это самый неподготовленный военный.

"С того момента начался процесс развала армии. Но я не считаю это предательством, это результат незнания искусства войны", - сказал он.