За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 597 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2 239 человек). В то же время 1 354 пациента (1 217 - накануне) выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров от 19 ноября.

Согласно сообщению, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 23 пациента, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 83 994 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 59 465 человек вылечились, 1 053 скончались.

Число больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 23 476 человек.

За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 12 874 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за прошедший период - 1 562 442 теста.