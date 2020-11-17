Хикмет Гаджиев: Делается все необходимое для приобретения вакцины от COVID
Власти предпринимают необходимые шаги по поставкам в Азербайджан вакцины от коронавируса, заявил на брифинге помощник президента Азербайджана - заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
Он подчеркнул, что надлежащие структуры тщательно отслеживают процессы по производству вакцины от COVID-19, протекающие в мире, осуществляют меры по поставке в Азербайджан вакцины, которую утвердят на международном уровне.